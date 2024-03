Incendi nel palermitano, canadair in azione a Trabia

StrettoWeb

Da ieri sera i vigili del fuoco e da alcune ore un canadair sono impegnati nello spegnimento di un incendio in contrada Danigargi a Trabia (Palermo). Per tutta la notte scorsa i pompieri sono rimasti nella zona a protezione delle abitazioni. Questa mattina da Lamezia Terme è arrivato il canadair che sta cercando di spegnere il rogo che ha distrutto diversi ettari di macchia mediterranea.

Da questa mattina un altro incendio è divampato in contrada Suppietro a Casteldaccia non distante da un maneggio. Anche in questo caso stanno intervenendo diverse squadre dei pompieri.

