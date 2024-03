Iannini alla FederCasa, la soddisfazione di Gentile: “donna di grande valore”

StrettoWeb

“Mi complimento vivamente con la dr.ssa Grazia Maria Carmela Iannini, Commissario di Aterp Calabria, per la sua elezione a membro della Giunta Esecutiva Nazionale di Federcasa, donna e professionista di grande valore e spessore umano, a cui formulo i migliori auguri di un sereno e proficuo lavoro. È una nomina di peso, che premia il merito e che rappresenta anche un segnale

importante e significativo per la nostra Regione”. Lo dichiara l’On Katya Gentile.

“Avere un interlocutore diretto a livello nazionale, che dirige e presiede un organismo come l’Aterp sul territorio, è sicuramente un valore aggiunto. Mi dichiaro a disposizione della dr.ssa Iannini per elaborare e sostenere valide e idonee strategie comuni per la promozione e lo sviluppo del “Piano Casa” regionale e per la lotta ai ghetti urbanizzati e al degrado degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, preso atto che il PNRR costituisce una occasione per riportare l’inclusione sociale e il diritto alla qualità dell’abitare al centro delle politiche di rigenerazione urbana”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.