Granfondo Strade Bianche, tra i 7 mila ciclisti c’era anche Reggio Calabria

La carica dei 101. No, la carica dei 7 mila. I 7 mila ciclisti amatori alla partenza di Granfondo Strade Bianche 2024, l’appuntamento imperdibile di ciclismo che si svolge a Siena, un’occasione unica per celebrare la passione per il ciclismo, per ammirare le gesta degli atleti e per godersi l’atmosfera festosa che si crea attorno a queste gare.

La gara si è svolta, in un clima incerto, in questo fine settimana, e ha visto anche la presenza di una rappresentanza di Reggio Calabria. Tanta emozione, infatti, per il team Asd Habitat RC, presente con “otto cuori” alla manifestazione sportiva. Gli appassionati hanno potuto assistere alla vittoria straordinaria di Tadej Pogacar, ma ciò che conta è la partecipazione a un evento che di certo non dimenticheranno facilmente.

