Grande prova della Futura nella Capitale, 0-0 in casa della Roma

La Polisportiva Futura strappa un punto in casa della quotatissima A.s. Roma. Termina zero a zero in terra capitolina. Reti inviolate e tanta garra. E’ mancato il gol, ma, i giallo blu, sostenuti da una rumorosa ed intesa rappresentanza di pubblico ospite hanno realmente ben figurato fermandosi esclusivamente a cospetto dell’immenso portiere avversario Marcio Ganho. Tanti tentativi per la Futura, in sommatoria, molti di più rispetto ai giallo-rossi.

Ad esempio, uno a testa per Cividini e Minnella nel primo tempo,due di Cividini, uno di Honorio nel secondo tempo, gara equilibratissima. Tante occasioni per la Futura, risposte pungenti per i giallo-rossi che sul finale sfiorano il gol del vantaggio con Caique da Silva. Miracolo di Tonino Martino con la mano di richiamo. Buona prestazione dell’estremo difensore dei giallo-blu. Immensa, invece, la gara del fuori-categoria Ganho, davvero un muro in opposizione della motivata Futura di Mister Fiorenza. Termina in parità. La Polisportiva Futura ritornerà in campo il 6 di Aprile al Palattinà per affrontare Capurso.

