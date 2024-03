I Frati Minimi di Roma arrivano in Calabria per la Santa Pasqua | VIDEO

StrettoWeb

La Settimana Santa prosegue con un susseguirsi di celebrazioni in Calabria: per l’occasione, le telecamere di Graziano Tomarchio per StrettoWeb hanno fatto visita alla cittadina di Lamezia Terme dove, a Sambiase, hanno incontrato un gruppo di Frati Minimi provenienti da Roma. I tre confratelli – di origine straniera – stanno apprezzando la città e le iniziative che stanno caratterizzando i festeggiamenti della Santa Pasqua.

Particolarmente commovente è stato il conoscere “da vicino” i luoghi intrisi dalla storia di San Francesco da Paola, fondatore dell’ordine di cui fanno parte. Un’accoglienza calorosa, con tanta fede per il Santo paolano: una volta finito il seminario, i confratelli potrebbero venire in Calabria la quale, come loro stessi la definiscono, “è una terra fantastica con molta gente ospitale”. Scopriamo insieme le loro impressioni!

I Frati Minimi di Roma in Calabria per la Santa Pasqua

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.