Ennesima frana sulla SP 75, “tragedia sfiorata”: il Sindaco di Calanna sbotta e scrive a Falcomatà

Un nuovo importante smottamento, qualche giorno addietro, sulla Strada Provinciale 75 e una rinnovata richiesta di attenzione rivolta dal primo cittadino di Calanna, Domenico Romeo, al sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e inoltrata per conoscenza a S.E. al prefetto di Reggio Calabria. Il Sindaco Domenico Romeo, a fronte di quanto accaduto (avvenimento purtroppo non isolato), ha scritto al sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà per sollecitare azioni concrete che possano porre fine ad uno stato di pericolo incombente.

“L’ennesima frana”, rimarca amaramente il Sindaco, nonché consigliere metropolitano di minoranza, ricordando come siano “troppo recenti le notizie della morte intervenuta sulla strada metropolitana ad Orti e il grido di dolore dei sindaci dell’Area dello Stretto circa lo stato generale della viabilità metropolitana, in occasione dell’incontro con il prefetto Clara Vaccaro. Ancora una volta in questo stesso punto, ormai noto ai residenti e agli uffici metropolitani, per le ricorrenti frane – aggiunge Romeo – si è sfiorata la tragedia e resta solo da ringraziare il fato se nessun autoveicolo percorreva a quell’altezza la strada provinciale”.

“La situazione è serissima, ma nessun intervento è stato ancora effettuato”

Il sindaco sottolinea la tempestiva opera di riapertura della strada da parte del settore Viabilità dell’ente, ma ribadisce la richiesta di “un intervento risolutivo di consolidamento. La situazione è serissima: nessun lavoro di messa in sicurezza è stato ancora effettuato, né risultano essere state avviate procedure a riguardo, nonostante innumerevoli segnalazioni e solleciti, tutti vani, avanzati nel corso di questi anni non solo da parte del Comune, ma anche del comandante della locale stazione dei Carabinieri. L’intero tratto di strada da Mulini di Calanna a Calanna Centro e da qui a Villamesa registra continui smottamenti, con conseguente pericolo per persone e cose e forte preoccupazione della cittadinanza”.

