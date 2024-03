Forza Italia, lunedì a Lamezia Terme la conferenza dei membri della Delegazione Calabria al Congresso nazionale

StrettoWeb

Lunedì 4 marzo, alle ore 16:00, presso il T-Hotel di Lamezia Terme, si terrà la Conferenza dei membri della Delegazione Calabria al Congresso nazionale di Forza Italia.

Alla riunione, per l’occasione aperta agli Organi di Informazione, parteciperanno i Consiglieri e gli Assessori regionali azzurri, i Coordinatori provinciali, il Coordinatore regionale per la Calabria e Vice Capogruppo alla Camera dei Deputati, On. Francesco Cannizzaro, e il Vice Segretario Nazionale di Forza Italia e Presidente della Regione, On. Roberto Occhiuto.

