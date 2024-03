Fiumara di Muro, terminato il workshop “Dall’immagine all’Essenza”

StrettoWeb

Terminato il workshop di programmazione “Dall’immagine all’Essenza” (26-28 marzo 2024) organizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e dal Comune di Fiumara di Muro. Sapientemente coordinati dalla Prof.ssa Fallanca i dottorandi, dopo aver visitato i borghi del Paese, hanno elaborato e presentato le loro proposte progettuali riguardanti il recupero e il riutilizzo del patrimonio storico e culturale dei vari rioni.

Non sono state tralasciate ipotesi per valorizzare il patrimonio architettonico verso nuove forme di turismo culturale per implementare una più efficiente accessibilità per un collegamento mare-monti e per valorizzare il verde e il turismo naturalistico.

Il Sindaco del Comune di Fiumara, Dr Michele Filocamo, nel ringraziare la facoltà di Architettura, i professionisti che hanno partecipato e i Sindaci dell’Area dello Stretto intervenuti all’evento, ha ribadito che il lavoro svolto rappresenta un tassello importante per un nuovo modo di abitare il territorio affermando che quello che saremo domani lo stiamo costruendo oggi insieme.

