Final Four Coppa Italia, amarezza Domotek Volley: Campobasso vince 3-1

StrettoWeb

Una macchia sulla stagione immacolata della Domotek Volley Reggio Calabria. I reggini, forti di 17 vittorie su 17 gare in regular season e, fin qui, 2 successi in altrettante gare in Coppa Italia, hanno assaporato, per la prima volta, il gusto amaro della sconfitta. Il ko arriva nella prima gara delle Final Four di Coppa Italia a Campobasso, in casa della Energytime Spike, formazione che già nel gironcino iniziale del torneo aveva strappato 2 set a Laganà e compagni, primi a riuscirci in stagione.

La straordinaria vittoria della Domotek Volley al 5° set aveva fatto capire il livello dei molisani che nella seconda sfida, la classica ‘rivincita’, non si sono fatti scappare l’opportunità di vendicarsi. Una gara molto combattuta in cui i reggini sono andati sotto nei primi due set 25-21 / 25-21, ma hanno strappato il terzo parziale ai padroni di casa 24-26. A corto di energie, i ragazzi di coach Polimeni hanno alzato bandiera bianca 25-12 nel quarto periodo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.