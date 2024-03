La Fiera dell’Annunziata di Tropea, tra storia e sfide per i commercianti | VIDEO

StrettoWeb

La tradizionale Fiera dell’Annunziata, che si svolge ogni 23 marzo nella ridente città di Tropea, ha avuto luogo anche in questo anno 2024: un mercato che anima il centro del borgo turistico ma che non basta a creare “uno stato d’idillio” per la comunità. Per quanto importante sia, infatti, la Fiera di Tropea – e non solo – ha subìto un calo drastico in termini di compravendita.

I commercianti si trovano a dover combattere con importanti difficoltà, come testimonia il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: una tra tutte, la grande distribuzione che pesa sul commercio locale. A tale proposito, i commercianti hanno costituito un’associazione per tutelare non solo la tradizione del mercato, ma anche il loro lavoro: tra le proposte, la ricollocazione di aree mercatali, nuove opportunità per il settore e più eventi, diurni e notturni, che possano “gonfiare” i registratori cassa dei commercianti.

“Le fiere sono il polmone degli ambulanti”, dice il Presidente dell’Associazione ARCA (Associazione Regionali Calabria Ambulanti). “Cerchiamo di tutelare l’interesse dei commercianti collaborando con i Comuni, la Regione e anche al Governo. Essendo sul posto riusciamo a trasmettere meglio le problematiche che affrontiamo, tra cui il canone da pagare, i centri commerciali e gli e-commerce che minacciano il nostro operato”. Per scoprire di più, guarda il servizio completo.

La Fiera dell'Annunziata a Tropea: le sfide degli ambulanti

