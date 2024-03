Festa delle Donne, incontro del sindaco Basile con i rappresentanti della rete dei CUG e CPO di Messina

StrettoWeb

Ad un anno dalla nascita della Rete dei Comitati Unici di Garanzia e dei Comitati Pari Opportunità di Messina, si è tenuto nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca, un momento di incontro per festeggiare simbolicamente la ricorrenza, alla presenza del sindaco Federico Basile. Insieme al Sindaco, i rappresentanti dei Comitati Unici di Garanzia e dei Comitati Pari Opportunità sono stati accolti dall’assessora alle Pari Opportunità Liana Cannata e dal Direttore generale Salvo Puccio. Presenti tra gli altri, la presidente del CUG del Comune di Messina, la dirigente Laura Strano con i componenti. L’incontro è stato occasione per ricordare anche la campagna di sensibilizzazione “Posto Occupato”, un cartello al posto di chi manca. Di chi manca non per propria volontà, ma perché è stata uccisa.

Le parole di Basile

Il sindaco Basile ha ribadito la volontà dell’Amministrazione comunale di dare sempre maggiore supporto alle attività della rete dei CUG e CPO orientate a garantire la tutela delle pari opportunità e del benessere lavorativo; mentre il direttore generale Puccio ha ricordato l’importante obiettivo raggiunto con l’apertura dello Sportello Unico, proprio a palazzo Zanca lo scorso novembre, autentico punto di riferimento per la diffusione della cultura della parità di genere e delle pari opportunità.

La soddisfazione di Cannata

L’assessore Cannata ha invece esortato a guardare fiduciosi al futuro con la consapevolezza di collaborare e di impegnarsi tutti insieme per le pari opportunità, la non discriminazione, il diritto al lavoro, l’inclusione sociale, la valorizzazione della diversità e del benessere di chi lavora.

