Festa della donna, l’evoluzione delle Pari Opportunità nel Comune di Messina | VIDEO

L’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Messina racconta il percorso intrapreso dall’Assessorato in questi anni in favore di una tematica spesso ritenuta secondaria, attraverso un video animato che pone come obiettivo quello di divulgare i principi di Pari Opportunità e, allo stesso tempo, sensibilizzare la cittadinanza.

Il video invita ad immaginare un mondo in cui non esistono discriminazioni e ostacoli che limitano l’uguaglianza e l’equità tra le persone nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale e nella condizione lavorativa, sottolineando l’importanza di diffondere la cultura delle Pari Opportunità in ogni aspetto della società partendo dall’ambito lavorativo attraverso il ruolo che ricoprono i Comitati Unici di Garanzia e i Comitati di Pari Opportunità.

“In occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna, vogliamo parlare di Pari Opportunità perché parlare di donne significa parlare in primo luogo di persone”, dichiara l’assessore Liana Cannata.

La Rete CUG e CPO è costituita da:

CUG COMUNE DI MESSINA;

CUG CITTÀ METROPOLITANA;

CUG AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO;

CPO ORDINE DEI MEDICI; CUG UNIVERSITÀ DI MESSINA;

CUG ASP MESSINA; CUG PIEMONTE NEUROLESI;

CUG POLICLINICO;

CPO ORDINE AVVOCATI MESSINA;

CUG CAMERA DI COMMERCIO;

CPO ORDINE DEI COMMERCIALISTI.



