Europee: la lista di Cateno De Luca perde pezzi, Roberto Castelli va via. I motivi

Perde pezzi il progetto politico di Cateno De Luca in vista delle elezioni europee. “Il Partito Popolare del Nord – c’è scritto in una nota- è stato il primo ad aderire al progetto lanciato da Sud chiama Nord basato sulla trasformazione dello Stato in macroregioni. In seguito altri soggetti hanno aderito al progetto, tra i quali “Movimento per l’Italexit”. Ciò ha dato origine a una diffida da parte di “Italexit per l’Italia” a tutela del proprio simbolo”.

“Prendendo atto della situazione, l’Assemblea Federale del Partito, riunitasi ieri sera, constatata la perdurante possibilità che “Italexit per l’Italia” possa intentare azioni giudiziarie dall’esito fortemente imprevedibile, in base al giudizio dei legali, ha deliberato, al fine di evitare tale possibilità, di ritirare il simbolo dalla lista Libertà”, rimarca la nota. “Sono dispiaciuto ma non abbiamo ravvisato altre possibilità”, dichiara Roberto Castelli, Segretario Federale del Partito Popolare del Nord.

