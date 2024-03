Estate in musica: anche Francesco De Gregori fa tappa in Calabria | INFO

StrettoWeb

Annunciato al Teatro dei Ruderi, per il Tirreno Festival, il live di

Francesco De Gregori, il cantautore che ha scritto pagine memorabili

della storia della musica italiana e alcuni dei brani e degli album

più importanti e ascoltati di sempre. Il prestigioso appuntamento è

previsto per il 6 agosto e arricchisce un cartellone straordinario che

già prevede Russell Crowe il 20 luglio, Emma il 7 agosto, Fiorella

Mannoia il 14 agosto, Tropico il 22 agosto per la Fondazione Lilli,

Tommaso Paradiso il 24 agosto e Il Volo il 26 agosto.

“Avere De Gregori a Diamante – dice il Vicesindaco Giuseppe Pascale –

rappresenta un onore e un’emozione. Il Tirreno Festival, con questa presenza, si conferma la rassegna più importante dell’estate calabrese”. L’Assessore al Turismo e Spettacolo, Francesca Amoroso dichiara: “le canzoni di Francesco De Gregori sono poesie in musica che fanno parte della nostra vita e della nostra cultura, non hanno bisogno di presentazioni. Al Teatro dei Ruderi, vivremo un’estate musicale meravigliosa e da vivere intensamente e non possiamo che confermare i nostri ringraziamenti al Direttore artistico Alfredo De Luca per quello di memorabile che sta facendo”.

