Elezioni Regionali Basilicata, nuovo sondaggio stavolta commissionato dal Pd: i DATI

Si avvicinano inesorabilmente le elezioni regionali in Basilicata che si terranno il prossimo 21 e 22 aprile. Dopo il primissimo sondaggio di Noto, commissionato da Forza Italia, che portava il candidato di centrodestra avanti di ben 11 punti rispetto al candidato di centrosinistra, adesso il Partito Democratico ha chiesto a Winpoll di misurare le intenzioni di voto.

Le intenzioni di voto

Le intenzioni di voto espresse nel sondaggio Winpoll sulle elezioni regionali in Basilicata dal campione degli intervistati, mostrano una preferenza per il presidente uscente, Vito Bardi, il quale sarebbe avanti di 5 punti rispetto a Piero Marrese. Staccatissimo il terzo candidato Eustachio Follia.

I partiti

Secondo il sondaggio commissionato dal Pd, il primo partito in Basilicata sarebbe Fratelli d’Italia con il 18,7%, a seguire i Dem con il 16,3% (se si conferma questo dato non sarebbe sicuramente soddisfacente), il M5S al 15,9%, Forza Italia all’11,6%. La Lega non riuscirebbe ad arrivare nemmeno al 6%.

