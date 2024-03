Elezioni, De Luca: “chiusi gli accordi per le europee”

StrettoWeb

Buone notizie per Cateno De Luca ed il suo progetto “Libertà” in vista delle elezioni europee. Nella tradizionale diretta social di poco fa, il leader di Sud chiama Nord annuncia la chiusura degli accordi per la tornata elettorale di giugno: “abbiamo chiuso anche se qualcuno ha tentato di tirarmi dalla giacca ma ha capito che con me non funziona. Da domani al via le varie conferenze stampe a Roma che si susseguiranno ogni giovedì sino al 2 aprile. Il 6, poi, apriremo la campagna elettorale in Piazza Santi Apostoli”.

“Con quanti soggetti abbiamo chiuso? 5 o 6. Saremo tutti coprotagonisti di questa crociata con il motto – Europa e + Italia. Adesso vediamo di chiudere le candidature nei vari collegi”, conclude il sindaco di Taormina.

