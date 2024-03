Europee, De Luca scatenato: “ecco quando apriremo la campagna elettorale”. E apre a Santoro e De Magistris

StrettoWeb

Entrano nel vivo le trattative per la composizione della lista promossa da Sud chiama Nord in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Cateno De Luca è impegnato in discussioni per ampliare sempre di più il progetto “Libertà”: “questa notte sono venuti a trovarmi a Fiumedinisi degli emissari dal Nord, hanno capito che qui non si scherza e che siamo pronti alla battaglia”.

“Siamo pronti ad accogliere nella lista quei soggetti che la pensano come noi sull’Europa. Leghisti della prima ora, Rizzo, Toscano, Alemanno, ItalExit e movimenti civici sono i nostri attuali interlocutori ma i cellulari suonano e risuonano. Unione Popolare e Lista per la Pace? Nessuna preclusione per Santoro e De Magistris che ieri si è dimesso, non so cosa sia successo ma comunque si può discutere”, rimarca De Luca.

“Quando inizierà la campagna elettorale? Vi aspetto tutti sabato 6 aprile a Piazza Santi Apostoli a Roma“, conclude De Luca.

