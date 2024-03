Sud chiama Nord, ecco da chi sarà formato il progetto “Libertà” di Cateno De Luca

StrettoWeb

Prende forma il progetto politico “Libertà” per le elezioni europee del prossimo 8-9 giugno di Cateno De Luca e Sud chiama Nord. Nei giorni scorsi avevamo pubblicato delle indiscrezioni sui soggetti politici a cui il sindaco di Taormina si rivolgeva, oggi il quadro appare sempre più chiaro e possiamo dire con certezza da quali simboli dovrebbero essere riempite le varie caselle lasciate bianche nel simbolo presentato durante l’assemblea nazionale dello scorso fine settimana.

De Luca: “basta personalismi, mettiamoci insieme”

E’ lo stesso Cateno De Luca a fare i nomi dei soggetti con cui allearsi in vista delle elezioni europee. “Mi rivolgo ai salviniani delusi, a coloro che credono nella Lega delle origini, non litigate e mettetevi assieme, noi vi aspettiamo. Rizzo e Toscano? Si, con loro c’è un’interlocuzione in corso, in molte cose la pensiamo come Democrazia Sovrana e Popolare. Poi – prosegue– attendo anche Gianni Alemanno con il suo movimento Indipendenza. Per ultimo stiamo dialogando con ItalExit ed una serie di movimenti in tutta Italia che stanno facendo rete. Dopo le europee con molti di voi saremo alternativi? Probabile, ma abbiamo una visione comune di Europa. Sgarbi? Non alla lista degli eretici con Bandecchi ed altri, Entro Aprile chiuderemo tutta l’operazione”, conclude De Luca.

