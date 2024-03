Eccellenza Calabria, risultati e classifica: vince il Bocale, ReggioRavagnese KO

StrettoWeb

Si è giocata la 26ª giornata di Eccellenza calabrese. Quattro giornate al termine del torneo, poi partirà la fase playoff. Quella a cui rimane attaccata il Bocale, che ha battuto il Morrone nel pomeriggio per 2-1. Agganciato il Brancaleone, che ha fatto 0-0 contro la Digiesse Praia Tortora. In vetta, successo della capolista Sambiase, a un passo dalla promozione: Soriano (3°) sconfitto per 1-0. La ReggioRavagnese si allontana invece dai playoff, dopo il tris in casa del Gioiosa Jonica. In zona salvezza spicca il 6-1 della Palmese allo Stilo Monasterace. Pari a reti bianche nel big match tra Cittanova e Vigor Lamezia.

Risultati Eccellenza Calabria, 26ª giornata

Sambiase-Soriano 1-0

Bocale-Morrone 2-1

Brancaleone-Digiesse Praia Tortora 0-0

Cittanova-Vigor Lamezia 0-0

Gioiosa Jonica-ReggioRavagnese 3-1

Palmese-Stilo Monasterace 6-1

Rende-Isola Capo Rizzuto 0-0

Scalea-Paolana 0-1

Classifica Eccellenza Calabria

Sambiase 63 Vigor Lamezia 55 Soriano 46 Cittanova 43 Brancaleone 41 Bocale 41 Digiesse Praia Tortora 39 Rende 37 ReggioRavagnese 35 Isola Capo Rizzuto 30 Paolana 29 Palmese 28 Scalea 25 Gioiosa Jonica 20 Morrone 18 Stilo Monasterace 18

