Dossieraggio, Salvini: “vergogna di stampo sovietico”

StrettoWeb

“Il via ai lavori del tunnel subportuale di Genova è l’esempio dello Stato che collabora e funziona, in un’ora in cui escono vergognose ricostruzioni secondo cui ci sarebbero pezzi di Stato invece che lavorano contro altri pezzi di Stato, ascoltando, origliando, spiando, dossierando. Anche qualcuno che è seduto qua, una vergogna di stampo sovietico. Oggi invece è una giornata di sole perché pezzi di Stato si sono messi al lavoro insieme per un’opera pubblica“. Lo ha detto Matteo Salvini parlando a Genova, riferendosi al governatore ligure Giovanni Toti, che sarebbe tra i politici “dossierati“.

Dossieraggio, Ternullo (FI): “faremo di tutto per chiarire la vicenda”

“Dalle indagini della Procura di Perugia emerge un Dossieraggio scandaloso e illegale per lo più nei confronti dei membri del governo e dei politici del centrodestra. Si va configurando un quadro estremamente preoccupante, potenzialmente capace di minare i nostri stessi equilibri democratici. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per venire a capo di questa vicenda allarmante, anche a tutela di un organismo importante quale è la Procura nazionale Antimafia“. Lo dice la senatrice di Forza Italia e componente della Commissione parlamentare antimafia, Daniela Ternullo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.