Al via la dodicesima edizione del Premio Sila ’49

Tutto pronto per ripartire. Tutto pronto per svelare la decina 2024 del Premio Sila ‘49. Lunedì 11, alle 11, negli spazi della Fondazione Premio Sila di Cosenza, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei libri che concorreranno ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento, giunto ormai alla sua dodicesima edizione. Presenti, nella sede della Fondazione nel cuore del centro storico bruzio, il presidente Enzo Paolini e il direttore del Sila Gemma Cestari.

In collegamento web, invece, i giurati Valerio Magrelli ed Emanuele Trevi. L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Premio Sila ‘49. Una volta svelata la decina, prenderà, dunque, avvio la serie di incontri con gli autori che presenteranno al pubblico del Premio le loro opere. Dopodiché la giuria del Premio, insieme al comitato dei lettori, procederà a formare la rosa dei cinque libri, fino ad arrivare alla premiazione finale, appuntamento che, come ogni anno, coinvolgerà l’intera città.

