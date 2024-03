Dal Diocesano, a Leonardo fino all’Amarelli: l’8 Marzo di Corigliano-Rossano

StrettoWeb

L’8 marzo si celebra la Festa della Donna. Quella di “festa”, tuttavia, non è propriamente la denominazione corretta: l’8 marzo, infatti, è riconosciuto ufficialmente come Giornata internazionale della donna, una definizione che vuole sottolinearne gli aspetti sociali a scapito di quelli meramente mondani. La giornata è stata istituita per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte dalle donne, ma anche le discriminazioni di cui sono state e sono ancora oggetto nel mondo.

L’amministrazione comunale per quest’anno, in virtù dell’accordo di rete per la promozione dei musei, ha deciso di fare dell’evento un momento di approfondimento culturale, conoscenza della città e del nostro patrimonio artistico e culturale, offrendo a tutte le donne, l’ingresso gratuito con visite guidate nei musei cittadini.

Si parte dal Museo della Liquirizia “Giorgio Amarelli”, uno dei più prestigiosi musei d’impresa d’Italia, attraversando il Museo Diocesano e del Codex, custode del prezioso Codex Purpureus Rossanenis, riconosciuto dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’Umanità, fino alla scoperta della Mostra “Leonardo – dai progetti alle Macchine” al Castello Ducale.

Il programma prevede alle ore 15 ingresso gratuito e visita guidata al Museo della Liquirizia “Giorgio Amarelli”; alle ore 16:30: ingresso gratuito e visita guidata al Museo Diocesano e del Codex e alle 18 ingresso gratuito e visita guidata alla Mostra “Leonardo – dai progetti alle Macchine” presso il Castello Ducale. È gradita la prenotazione. Museo della Liquirizia “Giorgio Amarelli”: 0983/ 511219; Museo Diocesano e del Codex: 0983/525263 – 340 475 9406; Castello Ducale: 0983/81635

Sempre l’otto marzo, nelle sale dell’ex delegazione comunale nello scalo di Rossano sarà presentato il libro “La libertà di essere, di esprimersi” di Adriana Patrichi, tra racconto, saggio e denuncia (Apollo Edizioni, prefazione di Maurizio Alfano). Adriana da cittadina extracomunitaria si è messa al servizio dei più deboli, come attivista dei diritti in genere e delle donne romene in particolare.

Diverse le iniziative intraprese in tal senso e oggi impegnata con Action Aid nei progetti Bright e Sweet. Rumena di nascita, castrovillarese di adozione, dedica questo suo volume alle sue due figlie, Andra e Jiulia affinchè “possano vivere in un mondo senza confini fisici e mentali”. Saranno presenti l’assessore alle Politiche di Genere, Alessia Alboresi, Maurizio Alfano e le rappresentanti di Donne leaders di Comunità.

“L’8 marzo rappresenta una occasione per riconoscere le sfide che ancora abbiamo davanti e rilanciare il nostro impegno per affrontarle – afferma l’assessore Alessia Alboresi – La discriminazione di genere danneggia tutti. Vorrei che questa giornata diventasse un appello all’azione per accelerare la piena partecipazione e leadership delle donne, per combattere contro abusi e violenza, sfruttamento sessuale riaffermando l’impegno nella tutela e promozione dei diritti delle donne, dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment femminile e la lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza di genere”.

