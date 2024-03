“La differenza tra colomba artigianale e industriale non sta nel sapore”: parola di pasticcera

StrettoWeb

La signora Mariastella della pasticceria Fiorino di Palmi è una di quelle pasticcere che il proprio lavoro lo svolgono con amore, come se dovessero preparare quei dolci e quelle leccornie non per dei clienti, ma per la propria famiglia. E ora che si avvicina la Pasqua, si sa, ci troviamo in uno dei periodi dell’anno in cui tra uova di cioccolato, dolci tipici e colombe, le pasticcerie diventano gettonate e letteralmente prese d’assalto dai clienti golosi.

Ai microfoni di Graziano Tomarchio, che l’ha intervistata per StrettoWeb, la signora Mariastella ha spiegato che la differenza tra una colomba artigianale e una industriale non sta solo nel sapore, anzi. Le “colombe artigianali vengono prodotte con lievito madre, con una lievitazione lunga e con materie prime di alta qualità. Le cose buone si sentono più che al palato allo stomaco“, consiglia saggiamente Mariastella.

Quest’anno la storica pasticceria Fiorino festeggia i suoi 60 anni di attività, che affondano le radici nel lontano 24 agosto 1964. E proprio in quella data ci sarà una grande festa, ma intanto, spiega ancora Mariastella, “abbiamo creato una colomba limited edition” molto speciale, che la pasticcera racconta nell’intervista integrale in alto.

