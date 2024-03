Democrazia Sovrana Popolare: eletti i coordinatori della Calabria | NOMI

StrettoWeb

“Nel congresso fondativo del partito Democrazia Sovrana Popolare, celebrato il 27 e 28 gennaio all’hotel Ergife di Roma, sono stati eletti Presidente Francesco Toscano e Coordinatore nazionale Marco Rizzo. Tra le linee guida emerse c’è quella di ricostruire il rapporto tra la Politica ed i cittadini, attraverso la cinghia di trasmissione della democrazia che è il Partito, ma si rende altresì necessario ripristinare il primato della Politica su finanza, burocrazia e tecnocrazia”. Comincia così la nota del movimento Democrazia Sovrana Popolare, che annuncia le linee guida scelte e l’elezioni dei coordinatori provinciali e per funzione.

Le linee guida

“Il 25 di Febbraio, in un incontro di Direzione, sono stati nominati i Coordinatori Regionali. Per la Calabria è stato indicato Giuseppe Modafferi. Per organizzare al meglio le attività del Partito in Calabria, il Coordinatore, in accordo con il Coordinatore nazionale, ha provveduto a nominare 4 responsabili territoriali e 3 per funzione, ed ha indicato le aree sulle quali bisogna avviare il confronto politico, interno e con le forze sane della società civile”:

“favorire adesione al programma politico che propone il primato della politica sullo strapotere della Finanza, che di fatto ha limitato la sovranità degli Stati democratici”.

“prendere le distanze dai legacci UE, nato ed organismo sovranazionali che di fatto limitano l´agire democratico nei vari Stati (per esempio OMS)”.

“Analisi e proposte delle problematiche territoriali”.

I coordinatori provinciali

Nell’immediato è importante dare impulso alla raccolta firme per la partecipazione del Partito alle prossime elezioni del Parlamento Europeo del 8 e 9 giugno. In sede dell’incontro sono stati nominati responsabili territoriali i Coordinatori Provinciali:

Cosenza : Eugenio Dodaro

: Eugenio Dodaro Catanzaro : Rosario Stocco

: Rosario Stocco Crotone : Fabrizio Pulvirenti

: Fabrizio Pulvirenti Reggio Calabria: Maria Luisa Campolo

Ed i responsabili per funzione:

Luigi Casile : Diritti Dei Disabili

: Diritti Dei Disabili Antonia Condemi : Cultura

: Cultura Domenica Greco: Segreteria del Coordinamento Regionale.

“Nelle prossime settimane completeremo l´organizzazione con l’individuazione di referenti territoriali ed altri rilevanti aree funzionali”, fa sapere il movimento nella nota.

