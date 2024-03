Cosenza, infortunio Tutino: è arrivato l’esito degli esami

StrettoWeb

A Cosenza ancora si mangiano le mani: “chissà come sarebbe andata con lui in campo”. Gennaro Tutino era l’uomo più in forma e più atteso, il bomber contrapposto a Iemmello, che ha fatto ancora centro. L’attaccante rossoblu è invece stato costretto a uscire a inizio gara per un infortunio.

Ora il club rossoblu informa che si sono svolti gli “esami strumentali oggi per Gennaro Tutino. Le risultanze hanno evidenziato una sofferenza a carico del flessore della coscia destra: il numero 9 rossoblù osserverà un congruo periodo di riposo e cure fisioterapiche. Forza Gennà, ti aspettiamo presto in campo”. Qualche settimana di stop, dunque. Niente di grave, ma il giocatore mancherà per qualche gara.

