Cosenza-Catanzaro, aperta la prevendita per il settore ospiti

L’U.S. Catanzaro comunica che “i tagliandi per il settore ospite della gara di campionato Cosenza-Catanzaro di domenica 3 marzo 2024 saranno acquistabili presso i punti vendita Vivaticket o tramite il sito www.vivaticket.it. I biglietti del settore ospiti saranno acquistabili solo per possessori di tessera fedeltà Catanzaro e da residenti nella provincia di Catanzaro, come da determina n. 10/2024 dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive del 28/02/2024″.

Ricordiamo che l’impianto è sold out, per quanto riguarda la tifoseria di casa, con biglietti esauriti in poche ore. Tornando alla prevendita per il settore ospiti, “ogni utilizzatore – si legge – dovrà presentarsi all’ingresso con:

Stampa del titolo cartaceo come da disposizione GOS Valido documento d’identità

Il giorno della gara non sarà possibile acquistare il biglietto presso i botteghini dello Stadio San Vito Gigi Marulla di Cosenza. Costo del biglietto Settore Ospiti € 16,00 incluso eventuale diritto prevendita.

Apertura Prevendita: venerdì 1 marzo 2024 alle ore 16:00

Chiusura Prevendita: sabato 02 marzo 2024 alle ore 19:00″.

Come raggiungere lo Stadio Marulla di Cosenza

“I tifosi del Catanzaro dovranno raggiungere Cosenza tramite Autostrada E45 ed uscire esclusivamente all’uscita “Rende-Cosenza Nord” entro le ore 14:00, dove raggiungeranno il parcheggio previsto dalle Forze di Pubblica Sicurezza situato nei pressi della sede della Polizia Stradale adiacente all’uscita autostradale. Dal raduno, la tifoseria verrà scortata sino al parcheggio riservato ai tifosi ospiti nei pressi dello stadio Marulla di Cosenza”, informa sempre il sito ufficiale giallorosso.

Stadio Marulla, procedono i lavori in Tribuna Rao

Sul sito ufficiale del Cosenza, invece, il club rossoblu comunica sono presenti “maestranze al lavoro allo stadio San Vito Gigi Marulla per il completamento delle lavorazioni riguardanti la parte superiore della Tribuna Rao. Le ditte incaricate dalla direzione dei lavori del Cosenza Calcio stanno procedendo con gli interventi previsti dal cronoprogramma. La Società esprime soddisfazione per l’impegno profuso dalle aziende Edil Costruzioni, D&P Srl e Dielle Impianti che stanno eseguendo l’intervento alacremente e in piena conformità con il progetto per rendere possibile l’utilizzo del settore”.

