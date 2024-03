“Correndo tra i filari”, la corsa campestre a Reggio Calabria sotto la pioggia

StrettoWeb

Nella giornata di oggi 17 marzo 2024 si è tenuta la 2ª edizione di “Correndo tra i filari” (CdS ESO/RAG/CAD 2^ PROVA REG – CALABRIA CROSS 6ª PROVA REG) presso Casale 1890 – Tenuta Tramontana, Sambatello (RC) organizzata da “ATLETICA BARBAS”. Splendida cornice quella offerta dal sito che ha ospitato, che si affaccia direttamente sullo stretto. Purtroppo le condizioni meteo avverse e decisamente inaspettate hanno messo a dura prova gli atleti che si sono messi in gioco in una corsa campestre di tutto rispetto e date le circostanze davvero tecnica ed articolata.

Il primo colpo di pistola che ha dato il via alle gare è stato per le categorie Junior/Promesse/Senior Maschili che hanno corso nel fango e sotto la pioggia per 6 km. Il primo posto sul podio è andato a FEKRE Thomas (A.S.D. CORRICASTRVILLARI), secondo posto per PROKOPCHUK Anton (A.S.D. JURE SPORT) terzo BERNARDO Mario (A.S.D. JURE SPORT).

Il secondo VIA ha visto ai nastri di partenza la categoria Allievi e Junior/Promesse/Senior Femminili che hanno dovuto coprire una distanza di 4 km. La categoria Allievi ha visto guadagnarsi il primo posto BASILE Giuseppe (A.S.D. CORRICASTROVILLARI), secondo posto per MORABITO Francesco (A.S.D. ATLETICA BARBAS) e terzo LABATE Bruno (A.S.D. ATLETICA BARBAS). Nella gara femminile ha primeggiato CICCONE ROSA (A.S.D. CORRICASTROVILLARI), seconda posizione per VENTRICE Giorgia (ATL. GIOIA TAURO),terzo posto per BUCCINNA’ Francesca (MARTESANA CORSE) che fuori classifica lascia il posto a DE STEFANO Graziella ((VIOLETTA CLUB).

Mentre le condizioni meteo non accennavano a migliorare gli Eso10 M hanno corso i loro 800 m nelle stesse condizioni degli atleti che li hanno preceduti ma concludendo tenacemente questa prova estenuante. Primo posto per VENTAGLI Francesco (COSENZA K42), secondo MASSARA Antonino (ATLETICA OLYMPUIS), terzo posto DE SANTIS Andrea (COSENZA K42).

Il DR del GGG FIDAL Calabria, valutando insieme agli organizzatori le condizioni del capo di gara, si è visto costretto a sospendere la manifestazione per tutelare la sicurezza degli atleti che avrebbero dovuto gareggiare. Non si si sono disputate le seguenti corse: 800 M E10 F; 500 M E8 M/F; 300 M E5 M/F; 1 KM R M/F; 2 KM C M/F + Ave. La giornata di sport si è conclusa con un po’ di amarezza degli organizzatori per non essere riusciti a portare a termine la manifestazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.