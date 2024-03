Corigliano-Rossano, parte la differenziata con Ecoross | INTERVISTA

StrettoWeb

La raccolta differenziata è ormai realtà nella terza città della Calabria, Corigliano-Rossano. Tra entusiasmo e ritrosia, parte una nuova era affidata ad Ecoross, azienda storica del territorio che detiene il primato nei servizi di Igiene Urbana. La factory, che da poco ha celebrato i 30 anni di attività, è sempre stata in prima linea sulla questione differenziata; e per non far mancare nulla alla cittadina, ha attivato un servizio porta a porta con la consegna dei kit per ogni domicilio.

Il Dott. Simone Turco, all’indomani dell’appalto aggiudicato, spiega in cosa consta il servizio di raccolta differenziata per la città figlia della fusione. Turco, responsabile del servizio, spiega “che è in corso una vera e propria rivoluzione. Dal prossimo 1 maggio tutti i cassonetti in strada verranno tolti per dare spazio al porta a porta attuato su tutto il territorio comunale”.

I kit in dotazione non riguardano solo le abitazioni private ma, come evidenzia Turco, “anche tutte le attività non domestiche. Il personale ampiamente formato si sta occupando di tutta la procedura. Abbiamo 50 unità, tra informatrici e informatori ambientali, che spiegano nel dettaglio tutti i passaggi di questo cambiamento. La cittadinanza, finora, ha risposto bene all’iniziativa”. Di seguito, l’intervista completa al responsabile Simone Turco.

Intervista a Simone Turco Area servizi igiene urbana Ecoross

