Ecoross spegne 30 candeline: il successo della storica realtà calabrese | FOTO

StrettoWeb

Tagliato il traguardo dei primi 30 anni di attività per l’azienda Ecoross, storica realtà di Corigliano-Rossano operante nel settore dei Servizi Integrati per l’Ambiente, che ha inteso festeggiare con un evento dedicato nella suggestiva cornice di Matera. È qui che l’intero management aziendale si è ritrovato per tracciare un bilancio dei risultati raggiunti, stilare i prossimi obiettivi e rinsaldare lo spirito di squadra attraverso attività di team building e iniziative a tema.

Fortemente voluto dai vertici aziendali, il weekend appena trascorso è stato caratterizzato da un’atmosfera gioiosa e di condivisione, a cominciare dal viaggio in autobus alla volta della Città dei Sassi animato dalla “E-Corrida”. Forniti di tutto il materiale occorrente, i membri del team si sono cimentati in performance artistiche di vario genere – canto, danza, recitazione – e poi con l’utilizzo di fischietti, trombette, coperchi e campanelle hanno votato le esibizioni designando i vincitori dei cinque premi messi in palio.

Giunti a destinazione, nel corso del meeting aziendale è stato l’Amministratore Unico Walter Pulignano a dare il via agli interventi condividendo con i presenti i momenti salienti della storia di Ecoross. Attraverso video, aneddoti e riflessioni sul coraggio e sulla determinazione, ha ripercorso le tappe principali del percorso aziendale evidenziando i successi ottenuti, le sfide vecchie e nuove e i numerosi ostacoli incontrati, tra cui quella “cultura del sospetto” che ancora oggi continua a permeare il settore.

Flavia Pulignano, dell’Ufficio Comunicazione e Marketing, ha poi interagito con la platea invitando i presenti a raccontare aneddoti e frammenti di vita legati a Ecoross. Non sono mancati momenti di intensa commozione, soprattutto quando è stata ricordata la figura ispiratrice del padre di Walter ed Eugenio Pulignano, sottolineando il legame profondo tra passato e presente dell’azienda.

È stata poi la volta del Procuratore di Ecoross Eugenio Pulignano, che ha toccato il cuore di tutti svelando ulteriori particolari legati alla storia dell’azienda ed esprimendo l’orgoglio di essere riusciti a creare qualcosa di straordinario attraverso mille sacrifici. La visita guidata di Matera ha fornito ai partecipanti l’opportunità di immergersi nella storia e nella cultura della città, rafforzando ulteriormente il senso di appartenenza e la connessione tra i membri del team.

La cena serale, infine, arricchita da animazioni e intrattenimento, ha preceduto il brindisi di mezzanotte, momento culminante dell’intero weekend che ha segnato, il 4 marzo, il trentesimo compleanno di Ecoross. Un traguardo che rappresenta il successo di tutti, premiando l’impegno e la dedizione di ciascun

membro del team nel corso degli anni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.