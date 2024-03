Corigliano-Rossano: auto impatta contro la colonnina antincendio | VIDEO

StrettoWeb

Guai in vista per la rete idrica di Corigliano-Rossano. Come riportato sulla pagina Facebook del Comune, nel pomeriggio di oggi un veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, ha violentemente impattato contro una colonnina antincendio, creando un grosso danno. Per ripristinare il problema sarà necessario interrompere l’erogazione idrica, il tempo strettamente necessario all’intervento, nella zona di Schiavonea. Le squadre Reti e Manutenzione del Comune sono già sul posto al lavoro per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.

Corigliano-Rossano: auto impatta contro la colonnina antincendio

