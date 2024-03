Consiglio comunale di Messina: martedì seduta ordinaria

StrettoWeb

Martedì 2 aprile, alle ore 13.30, il Consiglio comunale di Messina tornerà a riunirsi in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono la trattazione del seguente ordine del giorno: 1) Rimodulazione delle Commissioni consiliari permanenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del regolamento del Consiglio comunale; 2) Conferimento cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza; 3) Approvazione schema di convenzione per usi temporanei di cui all’art. 23 quater del DPR 380/2001; 4) Varie proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio.

