Un coltello da cucina contro la fidanzata minorenne: in manette un ragazzo di Corigliano-Rossano

Una storia tra ragazzi ma già improntata alla violenza: è quanto ha raccontato una giovane di Corigliano-Rossano, non ancora minorenne, ai Carabinieri del Reparto Territoriale. L’adolescente ha riportato la sua storia di minacce e persecuzioni dal parte di un 21enne dell’area di Rossano, ormai ex, che non si arrendeva alla fine della loro relazione: pedinava la giovane giorno e notte, nella speranza di riuscire ad ottenere una risposta sul perché di quella decisione.

I Carabinieri, a seguito della raccolta della denuncia, hanno fermato il giovane, colto in flagrante con un coltello da cucina utilizzato per minacciare l’ex. I militari hanno quindi proceduto all’arresto: il 21enne è stato associato alla casa Circondariale di Castrovillari e dovrà rispondere di atti persecutori, porto abusivo di arma e minacce aggravate.

