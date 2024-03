Civita omaggia la dott.ssa Stamati con il premio ‘Donna e Lavoro 2024’

StrettoWeb

Il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, e l’intera amministrazione comunale, sicuri di interpretare il sentimento dell’intera comunità civitese, si congratulano con Filomena Stamati per l’ambito

riconoscimento che le è stato attribuito dalle associazioni culturali castrovillaresi, Mystica Calabria e Khoreia 2000. Alla dottoressa Filomena Stamati, insieme alla professoressa in pensione, Lucia Cerchiara, e all’estetista, Rosaria Russo, le due associazioni della città del Pollino hanno attribuito il premio ‘Donna e Lavoro 2024‘.

Un riconoscimento, ideato nel 2018, che premia quelle donne che, oltre ad avere indiscussi meriti unanimemente riconosciuti, hanno dato e continuano a dare il loro “valido contributo alla società attraverso il loro lavoro quotidiano e instancabile, attraverso il loro ruolo in cui sono coinvolte”. “Il riconoscimento per la dottoressa Stamati è più che meritato.

La dottoressa Mena, infatti, oltre a essere una delle piu stimate professioniste in campo della Diabetologia pediatrica, consigliere del direttivo SIP (Società Italiana di Pediatria) e autrice di pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali, è una persona che si è sempre impegnata e continua tuttora a farlo, non facendo mai mancare il suo valido apporto in tutte le iniziative per la crescita della comunità civitese.

La dottoressa Stamati nella sua qualità di medico e di presidente dell’associazione “Con il Cuore per il Cuore”, un’associazione che persegue finalità di solidarietà sociale, socio-sanitaria, di assistenza sanitaria, di beneficenza, di istruzione e formazione, ma anche, e soprattutto, di semplice cittadina, si è fatta promotrice di innumerevoli iniziative, convegni, dibattiti, tesi alla tutela della salute e alla sua prevenzione e alla crescita socio culturale della comunità civitese.

Grazie al suo impegno Civita è stato uno dei primi comuni del circondario del Pollino a essere “Comune Cardio Protetto” così come il comune italo – albanese è stato sede di incontri e di iniziative di carattere nazionale.

La dottoressa Stamati, negli anni della pandemia, è sempre stata accanto alla popolazione di Civita, soprattutto ai più deboli, così come non ha mai fatto mancare e non fa mancare il suo valido apporto in tutte quelle iniziative tese alla salvaguardia delle tradizioni albanese e, soprattutto, alla crescita socio culturale del nostro borgo. “Ad maiora,

dottoressa Mena”, ha dichiarato il primo cittadino di Civita, Alessandro Tocci.

