Cinquefrondi, l’Amministrazione ha sottoscritto la convenzione con l’Associazione Guardia Rurale Ausiliaria

Un esplicito riconoscimento all’importante funzione sociale svolta dalle Associazioni di volontariato. Con questo spirito l’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi ha sottoscritto “la convenzione con l’Associazione Guardia Rurale Ausiliaria finalizzata a regolamentare le attività di collaborazione, in modo aggiuntivo e non sostitutivo, con la Polizia Locale. I servizi svolti dai volontari dell’Associazione saranno orientati alla vigilanza e controllo per la salvaguardia del territorio, educazione e sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente, promozione di una cultura improntata alla tutela della natura e del senso civico. La Convenzione, approvata dalla Giunta Comunale, è stata sottoscritta dal Sindaco, unitamente al Comandante della Polizia Locale e dal Coordinatore Provinciale della Guardia Rurale Ausiliaria. Con la formalizzazione dell’atto sono stati definiti i rapporti di collaborazione che prevedono, da parte dei volontari, lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo per la salvaguardia del territorio, valorizzazione e difesa dell’ambiente, contrasto all’abbandono dei rifiuti”.

“L’azione dell’Associazione punterà anche, in sinergia, con la civica amministrazione realizzare attività di informazione, prevenzione e repressione dei reati ambientali. Una chiara dimostrazione della volontà di riconoscere l’importanza del ruolo svolto dall’associazionismo e della capacità di ascolto della comunità cittadina”.

