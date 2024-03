Chiara Ferragni parla: “separazione con Fedez? Ecco la verità”

StrettoWeb

Chiara Ferragni ha parlato. Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa, sul canale Nove, l’attesa per la sua presenza in tv era paragonabile a quella della semifinale di Italia ’90. E questo la dice lunga. Detto ciò, l’influencer ha detto la sua sulla questione Pandoro e sulla separazione con Fedez. “E’ un periodo un po’ tosto, questi due mesi e mezzo, ma la mia storia è piccola così rispetto alle tragedie del mondo”, le sue parole. “Mi sono trovata al centro di una ondata d’odio, e non si è mai preparati a certi attacchi, ma se ho frainteso restituisco tutto”, ha aggiunto ribadendo di “essere in buona fede” sulla vicenda Pandoro-gate.

In merito alla separazione con Fedez, l’imprenditrice conferma tutto: “io e Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene, non è che da un giorno all’altro non ci si sente più. E’ un periodo di crisi ne abbiamo avute anche in passato, questa è una crisi un po’ più forte. Adesso la priorità per entrambi sono i figli”, ha proseguito aggiungendo di voler “vivere di più il presente, la vita reale, non mi sono mai fermata al vivere il presente e invece i social non sono tutto, anche se è il lavoro dei miei sogni la vita fuori va vissuta”, ha concluso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.