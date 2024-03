Catanzaro-Reggiana a porte chiuse? La prevendita ritarda, sui social è caos

StrettoWeb

Prima l’annuncio, poi il dietrofront. “L’US Catanzaro 1929 comunica che per questioni organizzative, al momento, la prevendita per la gara Catanzaro-Reggiana resterà chiusa e che nelle prossime ore saranno comunicate le modalità di vendita dei tagliandi”. Così si leggeva ieri sul sito ufficiale giallorosso, poco dopo l’annuncio di apertura della prevendita nel giro di qualche ora. In realtà non si è mai aperta. E, a oltre 24 ore da quel comunicato, nessuna novità ufficiale. Al momento nessuno può acquistare i biglietti del match di sabato alle ore 16.15.

E sui social si scatenano i commenti, in base alle notizie delle ultime ore secondo cui la partita potrebbe giocarsi a porte chiuse. Né conferme e né smentite, ma negli ambienti sportivi calabresi non si continua a parlare d’altro, cioè degli scontri post derby in casa del Cosenza. Ieri sono arrivati anche degli arresti e gli utenti si interrogano: “si può mai chiudere un settore o uno stadio per degli scontri fuori dallo stadio?”. E c’è chi invoca le stesse misure: “se chiudono il Ceravolo, fare lo stesso per il San Vito”. Si attendono aggiornamenti ufficiali.

