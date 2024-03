Catanzaro-Reggiana, parte la prevendita: scongiurato il rischio porte chiuse

StrettoWeb

E’ ufficialmente aperta la prevendita, questa volta senza dietrofront, del match tra Catanzaro e Reggiana, previsto per sabato alle ore 16.15. Scongiurata, dunque, la paura porte chiuse, che iniziava a serpeggiare tra i tifosi e sui social alla luce dell’interruzione della vendita aperta dei biglietti, annunciata e poi annullata nella giornata di martedì. Alcuni utenti e tifosi, anche a causa di alcune indiscrezioni, pensavano che potesse esserci il rischio di porte chiuse in seguito agli scontri post derby di Calabria a Cosenza.

Invece, seppur con ritardo, la prevendita è aperta, a partire dalle ore 10.30 di oggi, giovedì 7 marzo. La vendita segue le modalità operative sotto riportate:

On line su https://uscatanzaro1929.ticketone.it/catalog

Rivendite ticketone abilitate su tutto il territorio locale e nazionale

I prezzi dei biglietti settore per settore

Curva Est Ospiti € 15,00

€ 15,00 Curva Ovest M.C. € 15,00 Intero – € 12,00 Ridotto – € 6,00 Ridotto U. 0/12

€ 15,00 Intero – € 12,00 Ridotto – € 6,00 Ridotto U. 0/12 Distinti € 25,00 Intero – € 20,00 Ridotto – € 10,00 Ridotto U. 0/12

€ 25,00 Intero – € 20,00 Ridotto – € 10,00 Ridotto U. 0/12 Tribuna Lat. Ovest “B. Cuteri” € 35,00 Intero – € 25,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto U. 0/12

€ 35,00 Intero – € 25,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto U. 0/12 Tribuna Lat. Est € 35,00 Intero – € 25,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto U. 0/12

€ 35,00 Intero – € 25,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto U. 0/12 Tribuna Cen. Sup.\Inf. € 50,00 Intero – € 40,00 Ridotto – € 20,00 Ridotto U. 0/12

Ridotto generico per 13/17 anni \ over 65 \ donne

Ridotto 0/12 per 0/12 anni

Tagliandi per disabili, secondo disponibilità e modalità, al solo botteghino stadio.

Altre info utili

“Al costo del singolo biglietto sarà applicato un diritto di prevendita aggiuntivo. La vendita del settore ospiti partirà dalle 15 in poi a chiusura determinazione del GOS. Si comunica inoltre che nei giorni di venerdì 08/03/2024 (orario continuato 10:00 – 18:00) e sabato 09/03/2024 (orario continuato 10:00 – inizio gara) presso il botteghino dello stadio Ceravolo, si potrà effettuare l’acquisto dei tagliandi, a secondo della disponibilità residua eventualmente ancora fruibile da sistema”.

“La società al fine di evitare lunghe code presso il botteghino dello stadio il giorno gara consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti tramite i punti vendita abilitati o in modalità “Web Home Ticket”. Si rammenta che, all’atto dell’acquisto del biglietto, ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un valido documento d’identità (anche per i minori)”.

“L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del ‘Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche’ adottato dalla società US Catanzaro 1929 srl, nonché il regolamento d’uso dello stadio ‘Ceravolo” disponibili sul sito ufficiale della Società US Catanzaro 1929. Infine, si porta a conoscenza di tutti i sottoscrittori di abbonamenti disabili con accompagnatore, che quest’ultimi dovranno obbligatoriamente entrare nel settore di riferimento insieme al disabile, non verranno quindi autorizzati ingressi singoli”.

