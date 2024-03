Il Catanzaro, Iemmello e la Serie A: “possiamo sognare…”

StrettoWeb

L’euforia in casa Catanzaro è ai massimi livelli. Il campionato dei giallorossi è assolutamente entusiasmante e la vittoria a Cosenza nel derby ha rappresentato una data spartiacque. Non solo il successo nella sfida più sentita, a 34 anni dall’ultima volta in B, ma anche una seconda posizione che si accorcia, arrivando a -4. Questo significa che il sogno Serie A, per la squadra di Vivarini, è tornato alla portata.

Lo sa bene il bomber e trascinatore Pietro Iemmello, a segno domenica, così come all’andata e così come praticamente sempre nelle ultime settimane. L’attaccante del Catanzaro ha scritto un messaggio sui social diventato virale all’indomani della vittoria nel derby di Calabria. “Eccoci qua.. col petto in fuori e a testa alta..! 33 anni sono tanti, lunghi.. Ma quello che ieri siamo riusciti a fare è davvero STRAORDINARIO. Noi insieme a Voi, mano nella mano, con il cuore pieno d’amore..”, ha scritto.

“Vincere così com’è stato ieri lo rende ancora più bello. Orgoglioso e fiero di averlo vissuto assieme ai miei compagni, con la mia squadra del cuore e con tutti voi ..SIAMO ORMAI UNA COSA SOLA..! Non ci interessa dove possiamo arrivare,ci interessa che nel percorso possiamo SOGNARLO..!“, ha aggiunto.

