Casali del Manco riconquista il titolo di “Comune riciclone”

Premiato anche quest’anno come “Comune riciclone”. Nel corso della sesta edizione dell’Ecoforum rifiuti Calabria di Legambiente, intitolata “Economia circolare – Lavori in corso”, che si è svolta ieri nella Cittadella regionale di Germaneto, il Comune di Casali del Manco, con la sua percentuale di raccolta differenziata del 78,19% – riferita all’anno 2022 – ha ricevuto l’importante riconoscimento da parte di

Legambiente.

L’associazione ambientalista italiana sin dal 1994 premia i migliori

risultati nella gestione dei rifiuti e dal 2016 vede il suo principale focus nei Comuni Rifiuti Free, ossia i centri a bassa produzione di indifferenziato destinato a smaltimento, che superano la percentuale del 65% di differenziata e che hanno una produzione pro-capite abitante – anno del secco residuo minore o uguale a 75 kg/anno.

Il Comune di Casali del Manco è stato uno tra i 36 Comuni calabresi a ricevere l’importante attestato di riconoscimento per il suo lodevole impegno nel riciclo, nella raccolta e nel riuso. Chiaramente soddisfatto il primo cittadino Francesca Pisani, presente alla cerimonia di conferimento degli attestati insieme all’Assessore all’Ambiente Gianluca Ferraro ed all’Assessore alla Cultura Giulia Leonetti.

“Per la nostra città è un traguardo moto importante – ha affermato Leonetti – a dimostrazione del senso civico e dell’impegno profuso sia dall’Amministrazione comunale che dall’intera cittadinanza nell’ambito della salvaguardia ambientale e del decoro urbano”. Pisani ha invece affermato che “figurare tra gli enti più virtuosi della nostra regione è una grande vittoria ed allo stesso tempo uno stimolo per fare sempre meglio, implementando quantitativamente e qualitativamente la raccolta differenziata, nell’ottica di una sempre maggiore sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita in ogni località del nostro territorio”.

Il Sindaco ha inteso ringraziare l’assessore Ferraro, per il lavoro svolto

quotidianamente, oltre che il personale addetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani: “i risultati del lavoro di qualità e di un cambio di mentalità sono tangibili – ha sottolineato – Ma per affrontare le sfide globali future bisogna adoperarsi per la promozione di un modello di governance del sistema di gestione dei rifiuti che sia sempre più efficiente”.

“Ridurre la produzione dei rifiuti – ha aggiunto l’Assessore Ferraro – e recuperare e riciclare quanto più materiale possibile è uno degli obiettivi principali che si è posta la nostra amministrazione, con la finalità di addivenire ad un’economia di tipo circolare. La nostra attenzione, inoltre, sarà sempre più focalizzata sulle aree dell’altopiano silano e, in particolare, su quelle ricadenti sul Parco Nazionale della Sila in quanto siamo consapevoli di dover tutelare al massimo una tale ricchezza”.

