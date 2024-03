Carnevale di Palmi: per l’Asd Olympus non c’è due senza tre

StrettoWeb

Non c’è 2 senza 3! Anche durante la 40esima edizione del Carnevale di Palmi l’Asd Olympus – associazione sportiva che si occupa di Danza Sportiva e Fitness con sede in Sant’Eufemia d’Aspromonte – riesce a trionfare conquistando giuria e pubblico, aggiudicandosi il primo posto in ex aequo come gruppo in maschera come già era successo nelle edizioni del 2015 con Alice in Wonderland (vincitori assoluti) e 2016 Cenerentola (vincitori assoluti).

Occupandosi prevalentemente di bambini e ragazzi che della competizione sportiva fanno il loro pane quotidiano, l’Asd Olympus sceglie di portare in scena una favola ricca di significato e di insegnamenti importanti, Pinocchio. La storia di Pinocchio è pensata per essere un favola con una morale semplice ma facilmente condivisibile: quella del valore insito nel comportarsi bene come persone e come figli, portando rispetto a se stessi e ai propri genitori.

La scelta di partecipare all’ottava di Carnevale è stata fatta solo quattro giorni prima dell’evento per via degli impegni sportivi degli atleti competitori ma, nonostante ciò, grazie all’impegno dei propri allievi e dei genitori, si è riusciti a realizzare costumi e una coreografia ad hoc che ha evidentemente lasciato il segno! Rispetto alle discussioni nate in merito ad errori non dipendenti dall’associazione ma dall’organizzazione relativamente alla prima premiazione, tutti gli allievi e i maestri si dissociano fortemente da qualsiasi controversia e decidono di non replicare alle contestazioni ricevute concentrando le loro energie sugli obiettivi futuri.

Il Presidente Carbone Saverio ed il responsabile tecnico dell’asa Scappatura Federica ringraziano i propri allievi ed i genitori dei ragazzi perché vedono in loro il cuore e l’anima delle vittorie e dei traguardi più importanti di cui può vantare l’Olympus.

