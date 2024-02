Straordinario successo per l’Ottava di Carnevale di Palmi | FOTO

StrettoWeb

L’associazione Culturale per Palmi è una tra le associazioni più antiche della città di Palmi, nata nel 1975 da una fusione con il comitato dell’Ottava di Carnevale della Piana. L’associazione opera dunque ininterrottamente da quasi 50 anni sul territorio cittadino, occupandosi dell’Ottava di Carnevale, della manifestazione del Carnevale del Bambino e dell’Usignolo d’oro, storicizzata dalla città di Palmi, del presepe annuale della città, oltre che occuparsi di diverse altre attività culturali estemporanee, come presentazioni di libri e altri eventi.

L’associazione Culturale per Palmi è anche una delle quattro firmatarie della candidatura Unesco della Varia, diventata Bene Immateriale dell’Umanità nel 2013, nella rete delle grandi macchine a spalla italiane, nata da un’idea lungimirante della D.ssa Patrizia Nardi, include quattro feste religiose, la Macchina di Santa Rosa di Viterbo, la Festa dei Gigli di Nola, la Varia di Palmi e la Faradda di li candelieri di Sassari, della quale il palmese Marco Gagliostro è portavoce della comunità festiva e praticante nonché segretario dell’associazione GRAMAS (ente che racchiude tutte le comunità festive delle quattro città della Rete).

L’Ottava di Carnevale, giunta quest’anno alla sua 40esima edizione, ha visto la straordinaria presenza a Palmi di oltre ottomila visitatori, oltre i residenti. Secondo le stime sarebbero state almeno diecimila le persone presenti, con otto carri allegorici provenienti anche dalla provincia di Vibo e gruppi mascherati provenienti da tutta la Calabria e dalla Sicilia.

L’Ottava di Carnevale si festeggia seguendo il Rito Ambrosiano, la prima domenica di Quaresima. Si tratta del Carnevale finale, dove in passato tutti i festeggiamenti venivano inglobati in un’unica grandissima manifestazione che si svolgeva a Palmi. Si tratta dell’unica manifestazione che ancora mantiene un premio in denaro, nonché il Carnevale più antico della provincia di Reggio Calabra e Vibo, e il secondo della Calabria. Quello di Castrovillari, infatti, con cui l’Ottava di Carnevale di Palmi è gemellata, ha festeggiato quest’anno i 66 anni.

L’evento, inoltre, è gemellato anche con il Carnevale di Acireale e Catrovillari, con il quale prosegue da tempo una proficua collaborazione.

La manifestazione ha visto il patrocinio e la collaborazione del Comune di Palmi e il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria. La giuria era composta da nove membri: la coreografa e ballerina Giusy Sarto, presidente di giuria; l’avv. Marco Gagliostro; l’avv. Patrizia Fonte; il signor Carmelo Cannizzaro; l’assessore Salvatore Celi; il dott. Giuseppe Ozzimo; l’assessore Angela Crea; il maestro cartapestaio Eugenio Speranza e l’assessore del Comune di Rizziconi Teresa Greco.

Questa la classifica:

CARRI ALLEGORICI:

EVOLUZIONE (77)

LA SIRENETA (75)

LA CARICA DEI 101 (74)

NAVE DEI PIRATI ONE PEACE (73)

GRUPPI MASCHERATI

EXAEQUO PINOCCHIO E MALEFICENT (78)

(TERZO Posto) I CALABRISELLI (75)

EXAEQUO NOTREDAME DE PARIS E LE ALI DELLA LIBERTA’ (69)

MASCHERA SINGOLA: LE QUATTRO STAGIONI (77)

L’appuntamento, ora, è per la prossima edizione!

