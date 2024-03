Carnevale di Palmi: “I Ragazzi di Quartiere” vincono in exaequo portando in scena Maleficient

StrettoWeb

L’Associazione I Ragazzi di Quartiere di Sant’Eufemia d’Aspromonte si è aggiudicata il primo posto, in exaequo con il gruppo “Pinocchio” della scuola di ballo A.S.D. Olympus sempre di Sant’Eufemia, tra i gruppi mascherati che hanno preso parte al Carnevale di Palmi. Una vittoria che riempie di orgoglio il gruppo, nato da pochi mesi, e che si è già distinto nella propria comunità per i numerosi eventi organizzati o a cui ha preso parte, in estate e non solo.

I giovani Ragazzi di Quartiere hanno messo in scena, per le vie colorate e in festa di Palmi, “Maleficient“, ispirandosi al noto film dedicato a Malefica, la fascinosa strega della fiaba della Bella Addormentata. In alto la fotogallery scorrevole con i costumi di Maleficient e alcuni momenti dell’evento.

L’Ottava di Carnevale di Palmi, giunta quest’anno alla sua 40esima edizione, ha visto la straordinaria presenza a Palmi di oltre ottomila visitatori, oltre i residenti. Vi hanno preso parte otto carri allegorici provenienti anche dalla provincia di Vibo e gruppi mascherati provenienti da tutta la Calabria e dalla Sicilia.

Di seguito la classifica generale decisa dalla giuria dell’Ottava di Carnevale di Palmi composta da nove membri che hanno sancito la vittoria dei gruppi Maleficient e Pinocchio: la coreografa e ballerina Giusy Sarto, presidente di giuria; l’avv. Marco Gagliostro; l’avv. Patrizia Fonte; il signor Carmelo Cannizzaro; l’assessore Salvatore Celi; il dott. Giuseppe Ozzimo; l’assessore Angela Crea; il maestro cartapestaio Eugenio Speranza e l’assessore del Comune di Rizziconi Teresa Greco

CARRI ALLEGORICI:

EVOLUZIONE (77)

LA SIRENETA (75)

LA CARICA DEI 101 (74)

NAVE DEI PIRATI ONE PEACE (73)

GRUPPI MASCHERATI

EXAEQUO PINOCCHIO E MALEFICENT (78)

(TERZO Posto) I CALABRISELLI (75)

EXAEQUO NOTREDAME DE PARIS E LE ALI DELLA LIBERTA’ (69)

MASCHERA SINGOLA: LE QUATTRO STAGIONI (77)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.