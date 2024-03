Caos Acerbi: “nessun intento razzista a Juan Jesus”, ma lascia il ritiro dell’Italia

StrettoWeb

Caos mediatico in queste ore intorno all’ex difensore della Reggina Francesco Acerbi, campione d’Europa con la Nazionale e vice campione d’Europa con l’Inter. Ieri il difensore nerazzurro ha avuto un rapido battibecco con Juan Jesus, autore del gol del pari del Napoli. A fine gara, il collega peloritano ha spiegato che “Acerbi è andato oltre con le parole, ma poi ci siamo chiariti”. Nonostante il chiarimento col difensore, si è scatenato il caos, a tal punto che il calciatore ha lasciato il ritiro dell’Italia, impegnata in una doppia amichevole negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador.

Lo annuncia la Figc in una nota: “Il calciatore Francesco Acerbi, arrivato questa mattina nel ritiro della Nazionale a Roma, ha spiegato al Ct Luciano Spalletti e ai compagni di squadra, come previsto dalla policy interna del Club Italia, la propria versione sulla presunta espressione razzista segnalata dal calciatore Juan Jesus nel corso della gara Inter-Napoli. Dal resoconto del difensore nerazzurro, in attesa che venga ricostruito quanto avvenuto nel rispetto dell’autonomia della giustizia sportiva, è emerso che non vi è stato da parte sua alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista. Si è comunque convenuto di escludere Acerbi dalla lista dei convocati per le prossime due amichevoli in programma negli Stati Uniti, per garantire la necessaria serenità alla Nazionale e allo stesso calciatore, che oggi farà ritorno al club di appartenenza. Di conseguenza, è stato convocato il difensore della Roma Gianluca Mancini, che faceva già parte della lista dei pre convocati”.

