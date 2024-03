Camion sbanda, sfonda le barriere e resta in bilico sul ponte

StrettoWeb

Delle immagini incredibili, e per certi versi spettacolari, sono diventate virali in tutto il mondo. I fatti si riferiscono a un incidente a Louisville, Kentucky. Una tragedia solo sfiorata, per fortuna, senza conseguenze gravi. Una donna alla guida di un tir, infatti, mentre attraversava il Clark Memorial Bridge, sbandando ha sfondato le barriere dello stesso, rimanendo in bilico sul ponte.

Il camion è rimasto sospeso a poche decine di metri dal fiume Ohio, a un passo dalla caduta. Sono però scattati immediatamente i soccorsi e la donna alla guida è stata tratta in salvo. Un vigile del fuoco è sceso con una corda ed è riuscito a estrarre la conducente dal mezzo, riportandola sul ponte. Il video è stato ripreso dai media locali ed è diventato virale su web e social.

