“Sono in consegna in tutta la Calabria le nuove apparecchiature comprate per gli ospedali calabresi. Tra mille difficoltà, avanti per restituire il diritto alla cura a tutti i cittadini”. Sono queste le parole del Governatore della Regione Calabria, Roberto Occhiuto in cui annuncia l’arrivo di una nuova Tac a Lamezia Terme.

Nuova tac a Lamezia Terme, il video annuncio di Occhiuto

