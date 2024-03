Calabria: incidente sulla statale 18, auto si ribalta

StrettoWeb

Lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” la circolazione è stata ripristinata – in corrispondenza del km 284,500 a Praia a Mare, in provincia di Cosenza – a seguito di un sinistro occorso in precedenza. Per cause in corso di accertamento, automobilista ha perso il controllo della propria vettura ribaltandosi e rendendo necessaria la chiusura della tratta stradale con deviazioni in loco.

Sul posto sono intervenuti, oltre all’ambulanza del 118, il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine.

Foto di repertorio

