Troppo Bayern, la Lazio perde 3-0 e dice addio alla Champions League

StrettoWeb

La Lazio è fuori dalla Champions League. Questa sera la parola fine è stata sancita dalla vittoria del Bayern Monaco, che al ritorno in Germania ha ribaltato l’1-0 dell’andata all’Olimpico, vincendo 3-0. Ai biancocelesti rimane comunque l’importante cammino nella competizione, con il passaggio agli ottavi e la bella vittoria contro i tedeschi a Roma.

La partita. Questa sera serviva contenere e pungere in contropiede. La Lazio lo ha fatto, e anche abbastanza bene, per quasi tutto il primo tempo. Lo spartiacque della gara è nella seconda parte della prima frazione: Immobile si divora lo 0-1 di testa in tuffo, Kane poco dopo no e fissa il vantaggio. Mancano pochi minuti alla fine del primo tempo, ma là la gara dei ragazzi di Sarri finisce. Sì, perché a ridosso dell’intervallo Muller trova il raddoppio su assist al volo di De Ligt e ad inizio ripresa Kane fa doppietta, per il 3-0 finale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.