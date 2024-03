I bambini della scuola di Archi bacchettano Falcomatà: “troppi rifiuti per le strade, fa male all’ambiente”

StrettoWeb

La Classe Quarta A della Scuola primaria di Archi ha portato a termine un importante lavoro sulla composizione di testi con registro formale, ma non solo. I piccoli alunni, insieme alle docenti, hanno conversato sulle problematiche ambientali del quartiere reggino. Il risultato è stata una lettera semplice quanto forte e diretta, rivolta al sindaco Giuseppe Falcomatà, che riportiamo di seguito integralmente:

“Egregio Signor Sindaco,

siamo gli alunni della classe Quarta A della Scuola Primaria di Archi. Anche quest’anno stiamo imparando molto sui rifiuti e vorremmo condividere con Lei le nostre preoccupazioni.

Abbiamo notato che ci sono molti rifiuti per le strade del nostro quartiere. E’ brutto da vedere e fa male soprattutto all’ambiente.

Le chiediamo gentilmente se ci sono modi per ridurre i rifiuti e migliorare il riciclo.

Crediamo che sarebbe utile migliorare il servizio di raccolta differenziata e farne di più a casa e a scuola, oppure si potrebbe organizzare giornate di pulizia nei parchi per raccogliere i rifiuti tutti insieme.

Speriamo che lei possa aiutarci a fare del nostro quartiere un posto più pulito e sicuro per tutti.

Grazie per aver ascoltato i nostro problemi.

Nell’attesa di una sua cortese risposta, Le porgiamo distinti saluti.

La Classe Quarta A della Scuola di Archi“.

