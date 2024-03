Ballarino stizzito con Falcomatà: “noi vivacchiamo? Ci stia vicino e si informi…”

StrettoWeb

Ballarino risponde a Falcomatà. Il patron e DG della Fenice Amaranto, ospite a Radio Febea, ha voluto replicare a quanto detto dal Sindaco di Reggio Calabria nella stessa emittente qualche giorno fa, relativamente al fatto che questa società stia vivacchiando e che la città sia aperta a nuovi investitori. Parole che hanno infastidito l’imprenditore siciliano. “Credo che il Sindaco stesse parlando da tifoso. Io però dico che abbia dimenticato, visto quanto ha vissuto nel periodo precedente, tutte le difficoltà passate da noi, proprio perché non c’era o forse perché chi lo stava sostituendo ha avuto difficoltà. Il Sindaco dovrebbe starci vicino e informarsi“, ha affermato.

Ballarino è tornato anche sul marchio, svelando che “due grossi personaggi stanno lavorando per ottenerlo, ma non posso fare nomi. Di certo fino a quando esisterà la Reggina 1914 non ci sarà nessuna Reggina 1914. Abbiamo avuto i primi contatti con la Federazione, stiamo portando avanti una progettualità in accordo con loro. Crediamo e speriamo di riuscire ad arrivare alla volontà dei nostri tifosi”.

