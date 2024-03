Allerta Meteo, forte vento di scirocco e tanta sabbia del Sahara: il maltempo di Pasqua e Pasquetta in Calabria e Sicilia

StrettoWeb

Chi pensa che il maltempo di Pasqua e Pasquetta colpirà soltanto il Nord Italia sbaglia di grosso: evidentemente legge siti meteo inaffidabili e si informa male. Perché a Pasqua e Pasquetta, in realtà, il tempo sarà brutto anche al Sud. Anche in Calabria e Sicilia. Il maltempo in arrivo al Sud non sarà – come al Nord – caratterizzato da piogge torrenziali, nubifragi e alluvioni. Ma in ogni caso avremo fenomeni avversi anche nelle Regioni meridionali, che verranno flagellate da impetuosi venti di scirocco con forti mareggiate, fenomeni che provocheranno gravi danni sul territorio e limiteranno la possibilità di godersi i giorni delle festività pasquali all’aria aperta.

E’ vero, farà caldo. Ma non sarà piacevole: il sole sarà oscurato da nubi africane e ingenti quantità di sabbia del Sahara, il cielo si presenterà quindi scuro e cupo. Le temperature raggiungeranno valori persino di +30°C, ma soltanto per l’effetto favonio che si attiverà nelle zone tirreniche dove già oggi Palermo ha toccato i +28°C, Barcellona Pozzo di Gotto addirittura i +29°C e in Calabria ben +27°C a Cosenza e Rosarno e +26°C a Lamezia Terme. Le temperature aumenteranno ulteriormente nei prossimi giorni: domenica avremo picchi di +31/+32°C tra Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Capo d’Orlando, ma al contrario sul versante jonico la temperatura supererà appena i +20°C laddove il vento di scirocco arriverà dal mare, carico di nubi e umidità. A Catania, Siracusa, Ragusa, Agrigento, Messina, Catanzaro, Crotone, sarà tutto un altro mondo rispetto alle temperature roventi del versante tirrenico: ci saranno oltre dieci gradi in meno in uno scenario meteorologico più autunnale che primaverile, con un alto tasso di umidità relativa e clima fresco.

L’elemento più preoccupante sarà il forte vento: già domani, sabato 30 marzo, soffierà impetuoso. Lo scirocco sarà terribile: forte come un uragano. A Trapani e Palermo domattina supererà i 120km/h e provocherà gravi danni, ma sarà impetuoso anche nello Stretto. Si rafforzerà ulteriormente tra domenica pomeriggio e lunedì mattina, con raffiche fino a 130km/h tra Messina e le isole Eolie. Il mare andrà in burrasca: ci saranno problemi alla navigazione non solo per le isole minori (Egadi, Ustica ed Eolie su tutte), ma anche nello Stretto di Messina.

Nella serata di Pasquetta, lunedì 1 aprile, lo scirocco cesserà e verrà sostituito da una brusca sfuriata di maestrale: irromperà imponente e farà crollare le temperature.

A fare da cornice a questo scenario, enormi quantità di sabbia del Sahara che oscureranno il sole, renderanno desertico il panorama, tingeranno l’atmosfera di giallo e depositeranno la sporcizia della polvere del Sahara al suolo. Eppure qualcuno si azzarda a chiamarlo bel tempo, magari soltanto perchè sulle APP automatiche degli smartphone c’è il simbolino del sole con temperature di +28°C. Peccato che come sempre quelle sono solo previsioni meteo fake. E per sancirlo basta guardare già adesso fuori dalla finestra…

